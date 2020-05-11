Происшествия

Вести.RuВести.RuВоронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
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Адвокат сообщил о госпитализации основателя паблика «Омбудсмен полиции»

РБК08:06

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора

Говорит Москва07:59

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора

Lenta.ru07:34

В больнице подтвердили поступление основателя проекта «Омбудсмен полиции»

РИА Новости08:21

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова госпитализировали из изолятора

ТАСС06:52

Адвокат: Арестованный по делу о вымогательстве «Омбудсмен полиции» Воронцов госпитализирован из ИВС

Агентство Москва06:37

Стал известен диагноз «омбудсмена полиции», госпитализированного из изолятора

Московский Комсомолец07:24
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Политика

Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 09:35
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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Политика

Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Вести.Ru вчера в 10:30
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Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
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Армия и оружие

В Новой Усмани на Аллее Героев установили танк Т-80Б

Договорённость о передаче танка Новой Усмани была достигнута в ходе длительных переговоров главы Новоусманского района Дмитрия Маслова с военными ведомствами страны.
Новая Усмань Сегодня 06:01
Авто

В РФ новый Toyota Highlander появится летом

Абсолютно новый Toyota Highlander четвертого поколения с атмосферным V6 и 8-ступенчатой АКПП появится в России летом 2020 года.
SpeedMe 07:08
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,4K
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
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Здоровье

Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели

Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
Тульская пресса 09:18
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
916
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову

«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru вчера в 07:00
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
5
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
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Общество

За сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

Kursk.com 03:48
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Политика

Путин заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на новый тип коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Политика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
РБК 09:30
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Авто

АвтоВАЗ в очередной раз повысил цены на автомобили Lada

Рост цен в среднем составил 6-10 тысяч рублей, то есть примерно 1%. Так, самая доступная модель - седан Lada Granta, в базовой версии теперь стоит 465 900 рублей (+ 5 000 рублей).
За рулем Кубань вчера в 15:53
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Экономика

В России вырос спрос на малогабаритное жилье

Спрос на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14 и 19 процентов соответственно, посчитали эксперты "Авито Недвижимость" для "РГ".
Российская газета 00:30
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
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Общество

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:35
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса

Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
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