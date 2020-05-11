Происшествия
Вести.RuВоронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Стал известен диагноз «омбудсмена полиции», госпитализированного из изолятора
Московский Комсомолец07:24
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика
Путин заявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Принято решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики России, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 09:35
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Политика
Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Вести.Ru вчера в 10:30
Экономика
WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
Армия и оружие
В Новой Усмани на Аллее Героев установили танк Т-80Б
Договорённость о передаче танка Новой Усмани была достигнута в ходе длительных переговоров главы Новоусманского района Дмитрия Маслова с военными ведомствами страны.
Новая Усмань Сегодня 06:01
Авто
В РФ новый Toyota Highlander появится летом
Абсолютно новый Toyota Highlander четвертого поколения с атмосферным V6 и 8-ступенчатой АКПП появится в России летом 2020 года.
SpeedMe 07:08
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Здоровье
Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели
Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
Тульская пресса 09:18
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову
«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru вчера в 07:00
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Политика
Путин заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на новый тип коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Политика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
РБК 09:30
Авто
АвтоВАЗ в очередной раз повысил цены на автомобили Lada
Рост цен в среднем составил 6-10 тысяч рублей, то есть примерно 1%. Так, самая доступная модель - седан Lada Granta, в базовой версии теперь стоит 465 900 рублей (+ 5 000 рублей).
За рулем Кубань вчера в 15:53
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Экономика
В России вырос спрос на малогабаритное жилье
Спрос на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14 и 19 процентов соответственно, посчитали эксперты "Авито Недвижимость" для "РГ".
Российская газета 00:30
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
Общество
Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:35
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса
Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53