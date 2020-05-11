Политика

МОЁ! Оnline ВоронежМОЁ! Оnline ВоронежВоронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений

Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 11 мая заявил губернатор Александр Гусев по итогам совещания президента Владимира Путина с главами регионов.
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Александр Гусев
Как показали эти недели, мы сделали последовательный выбор: запустив значительную часть экономики и не допустив всплеска заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 11 мая в Воронежской области зафиксирована самая низкая заболеваемость среди всех регионов ЦФО.
— Александр Гусев, российский политикАргументы недели 11:53

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