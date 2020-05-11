Как показали эти недели, мы сделали последовательный выбор: запустив значительную часть экономики и не допустив всплеска заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 11 мая в Воронежской области зафиксирована самая низкая заболеваемость среди всех регионов ЦФО.

Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 11 мая заявил губернатор Александр Гусев по итогам совещания президента Владимира Путина с главами регионов.

Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. 4,4K

Общество Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая. 1

Политика Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней. 5,4K

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 38

Экономика Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. 7

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 115

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 352

Общество Определены сроки открытия школ и детских садов в России Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов. 65

Общество Названы новые требования к проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. 652

Общество Россияне поддержали разрешение прогулок и занятия спортом с 12 мая Около 65-66% россиян расценили разрешение на прогулки и пробежки как самую оправданную меру, связанную с поэтапным снятием ограничений из-за пандемии.

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 137

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 117

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 227

Общество В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе. 1

Общество В Коми продлили режим самоизоляции по 14 мая включительно Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб. 2

Общество В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 56

Происшествия Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.

Здоровье После коронавируса мир ждет новый инфекционный удар Как сообщает CNBC, ученые провели очередные исследования, в результате которых пришли к выводу, что все нынешние ограничения, которые ввели из-за коронавируса, способны спровоцировать стремительный рост числа эпизодов туберкулёза. 1