Футбол

Воронежский городской порталВоронежский городской порталВоронежские болельщики «Факела» после матча набросились на футболистов

На воронежском Центральном стадионе произошла драка, которую спровоцировали местные футбольные болельщики. Они выбежали на поле и набросились на спортсменов с кулаками. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
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Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 10:40

Задержанный за драку с игроком «Факела» фанат отпущен на свободу

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ФНЛ прокомментировала драку фанатов на матче «Факела» в Воронеже

Блокнот Воронежвчера в 06:36

Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»

Sport24.ru23 ноября в 14:11
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Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
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Глава ВТБ рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях

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В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
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На Кубани Азовское море на 100 метров отошло от берега

На Кубани Азовское море почти на 100 метров отошло от берега, что произошло за короткий отрезок времени.
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Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:45
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В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
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В Японии научились определять наличие 13 видов рака по капле крови

В Японии ученые научились с точностью до 99 процентов определять наличие 13 видов рака по капле крови.
Ugpressa.ru вчера в 23:37
Политика

Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга

Кандидаты продемократического блока могут получить 396 мест из 452 по итогам выборов в райсоветы — почти 90%, сообщает радио RTHK.
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Пожар на шахте в Коми локализован

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Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

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Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Ракетный крейсер Северного флота РФ «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун, где российская группа ВМФ примет участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и Китаем, сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 10:02
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Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Коммерсантъ 00:55
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Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний

Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.
РБК вчера в 22:00
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Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 23 ноября в 16:43
Культура

Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки с музыкальной премии

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Общество

В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
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Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
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