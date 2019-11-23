Футбол
Воронежский городской порталВоронежские болельщики «Факела» после матча набросились на футболистов
На воронежском Центральном стадионе произошла драка, которую спровоцировали местные футбольные болельщики. Они выбежали на поле и набросились на спортсменов с кулаками. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
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Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 10:40
Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения
Вести Воронежвчера в 04:28
Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
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