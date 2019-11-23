На воронежском Центральном стадионе произошла драка, которую спровоцировали местные футбольные болельщики. Они выбежали на поле и набросились на спортсменов с кулаками. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Воронежские болельщики «Факела» после матча набросились на футболистов

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