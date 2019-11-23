Футбол
Обозреватель ВрнВоронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»
В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев. Инцидент случился на Центральном стадионе профсоюзов в субботу, 23 ноября.
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Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 10:40
Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения
Вести Воронежвчера в 04:28
Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
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