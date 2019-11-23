В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев. Инцидент случился на Центральном стадионе профсоюзов в субботу, 23 ноября.

Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»

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