Коронавирус
Время ВоронежаВоронежские медики получат 87 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Медицинские работники Воронежской области получат 87,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства пойдут тем, кто оказывает помощь гражданам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 апреля.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.Коммерсантъ02:44
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Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Комсомольская правда03:00
Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах
Общественное телевидение России02:42
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Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Общество
В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Политика
ЦИК отложил 94 избирательные кампании в регионах из-за коронавируса
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за распространения коронавирусной инфекции Центризбирком отложил голосование на 94 региональных выборах, которые должны были пройти с 5 апреля по 21 июня.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Наука
Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах
Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
Общество
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции
Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
За нарушение режима самоизоляции грозит штраф – информационный центр
Информационный центр оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции напоминает гражданам, что за самовольное нарушение режима самоизоляции грозит значительный штраф.
Происшествия
Две пациентки с коронавирусом скончались в Республике Коми
В Республике Коми скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает официальный портал субъекта.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общество
Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы
Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Происшествия
На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе
Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Здоровье
Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».