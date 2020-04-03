Коронавирус

Время ВоронежаВремя ВоронежаВоронежские медики получат 87 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Медицинские работники Воронежской области получат 87,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства пойдут тем, кто оказывает помощь гражданам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 апреля.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило
 межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.
Коммерсантъ02:44

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На стимулирование медиков Северный Кавказ получил 348,5 млн рублей

REGNUM08:10

Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

Комсомольская правда03:00

Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах

Общественное телевидение России02:42

Правительство выделило регионам 5,1 млрд рублей на выплаты медработникам

Коммерсантъ02:44

Регионы получат более 5 млрд рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

ТАСС02:29

Кабмин выделит более 15 миллиардов рублей на поддержку медиков в регионах

Народные новости02:19

Распределены трансферты между субъектами РФ на поддержку медработников, оказывающих медицинскую помощь зараженным коронавирусом и лицам из групп риска

Глас Народа02:17
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Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
RT на русском 08:28
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Политика

ЦИК отложил 94 избирательные кампании в регионах из-за коронавируса

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране из-за распространения коронавирусной инфекции Центризбирком отложил голосование на 94 региональных выборах, которые должны были пройти с 5 апреля по 21 июня.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Происшествия

В США машинист поезда попытался протаранить коронавирусный госпиталь

RuNews24.ru 02:42
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Наука

Пользу масок во время эпидемии измерили в вирусных частицах

Ученые собрали больных разными видами ОРВИ и заставили их в течение получаса дышать, говорить и кашлять в прибор, который анализировал число вирусных частиц в выдыхаемом воздухе.
N+1 08:18
Общество

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:47
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:28
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

За нарушение режима самоизоляции грозит штраф – информационный центр

Информационный центр оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции напоминает гражданам, что за самовольное нарушение режима самоизоляции грозит значительный штраф.
РИА Дагестан вчера в 05:36
Происшествия

Две пациентки с коронавирусом скончались в Республике Коми

В Республике Коми скончались две женщины, зараженные коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает официальный портал субъекта.
Известия 06:51
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва вчера в 05:52
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Общество

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Газета.Ru 08:19
Происшествия

На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе

Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
REGNUM 08:16
Происшествия

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев пошел на сделку со следствием

АиФ Челябинск 02:02
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Космос

Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

Взгляд.ру 05:55
Здоровье

Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
News.ru 02:05
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
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