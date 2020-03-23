Происшествия
REGNUMВоронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Отправивших своих детей за казенный счет в Ялту воронежских чиновников могут уволить
Обозреватель Врн03:35
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