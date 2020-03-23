Происшествия

REGNUMREGNUMВоронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Раскрыта судьба отправивших своих детей в санаторий российских чиновников

Lenta.ru06:18

Воронежское правительство скромно прокомментировало скандал с путевками в Ялту для детей чиновников

Блокнот Воронеж05:18

Дети чиновников отдохнули на курортах вместо больных детей

7 новостей21 марта в 12:48

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками для детей чиновников

Вести Воронеж03:32

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

REGNUM03:27

В Воронежской области чиновники отправили своих дочерей и сыновей в санаторий вместо детей с инвалидностью

Эхо Москвывчера в 10:03

Отправивших своих детей за казенный счет в Ялту воронежских чиновников могут уволить

Обозреватель Врн03:35
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Общество

В России ужесточат ответственность за нарушение карантина

В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
АБН 06:07
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Политика

В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:52
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Происшествия

На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу

Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
РИА Новости 03:44
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса

Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
ФАН 21 марта в 22:27
Здоровье

Эпидемиолог объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, чем объясняется высокая смертность от коронавируса в Италии.
РИА Новости 06:11
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Технологии

Microsoft оставила Windows 10 без антивируса

Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
iXBT.com 02:13
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Актуальные Новости 05:44
Футбол

Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
Евро-футбол.ру вчера в 10:38
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Происшествия

В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона

В Башкирии бывшая менеджер банка, похитившая у клиентов почти 22 миллиона рублей, приговорена к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Российская газета 06:28
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Футбол

Главный тренер «Урожая» ответил на подозрения в договорном матче

Главный тренер краснодарского "Урожая" Андрей Гордеев отреагировал на подозрения в неспортивном характере матча 19-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Юг" с черкесским "Интером" (3:0).
Чемпионат 05:25
Политика

Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
RT на русском 06:12
Экономика

Великая депрессия возвращается: банки дают пугающие прогнозы

Крупнейшие банки уже начали давать апокалиптические прогнозы.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Армия и оружие

Появилось видео осквернения турецкими военными флага России в Идлибе

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором турецкие военнослужащие открыто проезжают по российскому флагу в Идлибе (провинция в Сирии).
Discover24 02:52
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

Магсити74 вчера в 02:24
Спорт

В Японии признали невозможность проведения Олимпийских игр

Сегодня стало известно, что Австралия и Канада отказались от участия в Играх, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
Говорит Москва 04:45
Общество

Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
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