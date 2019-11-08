Футбол

Обозреватель ВрнОбозреватель Врн«Балтика» разгромила дома воронежский «Факел»

Балтика — Факел
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Максим Кузьмин
40′
Аллеф Родригес
74′
Аллеф Родригес
85′
Воронежский «Факел» в рамках 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в гостях, на стадионе в Калининграде, уступил местной «Балтике» – 3:0. Поединок клубов из первой трети и конца турнирной таблицы прошел в субботу, 9 ноября. Первый тайм матча принес несколько интересных моментов.
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