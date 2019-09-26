Вчера, 25 сентября, «Факел» провёл на своём поле матч 1/16 финала розыгрыша Олимп — Кубка России по футболу. Воронежцы встретились с представителем российской премьер-лиги — тульским «Арсеналом». Напомним, многие болельщики опоздали на матч из-за пробок.

Воронежский «Факел» оштрафуют после проигранного матча с «Арсеналом»

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