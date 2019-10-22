Футбол

РИА ВоронежРИА ВоронежВоронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве

Спартак-2 — Факел
7 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Сильванус Нимели
5′
Солтмурад Бакаев
6′
Сильванус Нимели
14′
Сильванус Нимели
25′
Солтмурад Бакаев
36′
45′
Руслан Корян
Солтмурад Бакаев
64′
77′
Илья Мазуров
Максим Глушенков
80′
Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября. Воронежцы пропустили четыре мяча уже к 26 минуте встречи.
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