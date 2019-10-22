Футбол

РИА ВоронежРИА ВоронежВоронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве

Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября. Воронежцы пропустили четыре мяча уже к 26 минуте встречи.
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