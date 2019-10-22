Футболисты «Факела» потерпели разгромное поражение от «Спартака-2» в матче 19 тура ФНЛ со счетом 2:7 в среду, 23 октября. Воронежцы пропустили четыре мяча уже к 26 минуте встречи.

Воронежский «Факел» пропустил 7 голов от «Спартака-2» в Москве

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Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

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Армия и оружие Россия призвала США уничтожить запасы химоружия «Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Происшествия Броневик протаранил автомобиль в Костроме Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Спорт Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио Ганус добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае.

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