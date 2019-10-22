В 19-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский "Факел" на выезде разгромного уступил московскому "Спартаку-2" – 7:2. Уже на пятой минуте нападающий хозяев Нимели Сильванус открыл счет, на шестой полузащитник Солтмурад Бакаев удвоил преимущество.

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