Футбол

Коммерсантъ ВоронежКоммерсантъ ВоронежВоронежский «Факел» разгромно проиграл «Спартаку-2»

В 19-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский "Факел" на выезде разгромного уступил московскому "Спартаку-2" – 7:2. Уже на пятой минуте нападающий хозяев Нимели Сильванус открыл счет, на шестой полузащитник Солтмурад Бакаев удвоил преимущество.
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