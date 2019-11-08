Воронежский «Факел» потерпел очередное крупное поражение — в матче 22-го тура первенства ФНЛ команда Владимира Бесчастных со счётом 0:3 уступила калининградской «Балтике». Встреча состоялась в субботу, 9 ноября. Счёт в матче на 40-й минуте открыл полузащитник хозяев Максим Кузьмин.

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