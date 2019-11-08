Футбол
МОЁ! Оnline ВоронежВоронежский «Факел» вновь крупно проиграл на выезде
Воронежский «Факел» потерпел очередное крупное поражение — в матче 22-го тура первенства ФНЛ команда Владимира Бесчастных со счётом 0:3 уступила калининградской «Балтике». Встреча состоялась в субботу, 9 ноября. Счёт в матче на 40-й минуте открыл полузащитник хозяев Максим Кузьмин.
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Олимп-ФНЛ. «Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией», «Ротор» – с «Чертаново», «Балтика» разгромила «Факел»
Sports.ru08 ноября в 23:12
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:19, Вашингтон
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Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
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Хайко Маас заявил, что сомневается в способности Европы защитить себя без помощи США.
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Авто
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Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
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Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне
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Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости вчера в 03:32