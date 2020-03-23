Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СУ СКР по региона.

Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Киберспорт Лучшие новинки Steam за февраль 2020 года Valve представила 20 лучших новинок и 5 лучших бесплатных игр Steam за февраль 2020 года.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Политика Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Армия и оружие В Сирии блокировали колонну американских военных Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Происшествия В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Энергетика Цены на нефть на открытии торгов упали на 8% Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.

Политика В Татарию прибыл полпред президента РФ в ПФО Казань, 23 марта 2020, 15:36 — REGNUM В Татарию с рабочей поездкой 23 марта прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Экономика Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон» Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.