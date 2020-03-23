Происшествия
REGNUMВоронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СУ СКР по региона.
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Киберспорт
Лучшие новинки Steam за февраль 2020 года
Valve представила 20 лучших новинок и 5 лучших бесплатных игр Steam за февраль 2020 года.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Шоу-бизнес
У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Политика
Помпео прокомментировал слова об ответственности США за коронавирус
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что США несут ответственность за коронавирус, подвергают весь мир риску.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Экономика
Крупная торговая сеть в Украине повысила цены на основные продукты
«Борщевой набор», состоящий в основном из овощей, подорожал на 128%.
Игры
Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным
Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Футбол
В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов
Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Космос
Астрономы, наконец, нашли край Млечного пути
Армия и оружие
В Сирии блокировали колонну американских военных
Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Футбол
Тер Штеген не может договориться с «Барселоной» по зарплате
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может согласовать новый контракт с "Барселоной", несмотря на появившуюся ранее информацию.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков
В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Происшествия
В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка
Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов упали на 8%
Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.
Политика
В Татарию прибыл полпред президента РФ в ПФО
Казань, 23 марта 2020, 15:36 — REGNUM В Татарию с рабочей поездкой 23 марта прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Экономика
Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон»
Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
Счетная палата отменила все новые проверки до июня из-за коронавируса
Счетная палата РФ из-за ситуации с коронавирусом отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.