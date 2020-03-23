Происшествия

REGNUMREGNUMВоронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба СУ СКР по региона.
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