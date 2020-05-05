Экономика
Вести ВоронежВоронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион
В пользовании у воронежского губернатора жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня (180 кв. м.), дача (133,6 кв. м) и два земельных участках (по 1,5 тыс. кв. м). Доход Валентины Гусевой за 2019 год вырос в два раза и составил 1,68 млн рублей. В сумму входит зарплата, доход от вкладов и продажи авто.
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Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus
Блокнот Воронежвчера в 11:14
Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
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Здоровье
В Челябинской области выявлено 87 новых случаев коронавируса
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по данным на 4 мая, в области 673 человека проходят лечение от коронавируса, 96 человек выздоровели.
Аргументы недели 04 мая в 06:27
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Авто
Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 04 мая в 07:32
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Наука
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих
Российская газета вчера в 12:36
Общество
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами из-за пандемии
В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий.
Российская газета 03:05
Общество
В Крыму за сутки обнаружили еще 32 больных коронавирусом
За минувшие сутки на полуострове подтвердили 32 случая коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:00
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса
Владимир, 5 мая 2020, 13:06 — REGNUM Администрация Владимирской области обновила данные о распространении коронавируса на территории региона.
REGNUM вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что у нее было поражено 80% легких
В больнице Надежде Георгиевне сделали компьютерную томографию легких, потому что врачи сразу не смогли поверить в то, что видят - у нее было поражено 80% легких.
MedikForum.ru вчера в 15:01
Игры
Новая часть Call of Duty и успехи на всех фронтах — Activision Blizzard отчиталась перед инвесторами
Ранее перед инвесторами отчиталась EA. О результатах компании в первом квартале 2020 года и планах на будущее можно прочитать по ссылке.
CyberSport.ru вчера в 22:40
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Происшествия
В Краснодаре приставы приостановили работу ЗИПа
В Краснодаре Первомайский районный суд постановил ограничить деятельность ОАО «Краснодарский ЗИП» на 90 суток.
Кубань 24 02:27
Происшествия
Жители Москвы нашли змею у себя на кухне
ТАСС вчера в 14:20
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
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Появились снимки интерьера нового Haval H5
Пользователь Instagram под ником @cnauto99 поделился «живыми» снимками интерьера нового Haval H5.
Автоновости дня 01:43