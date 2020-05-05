Экономика

Вести ВоронежВести ВоронежВоронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

В пользовании у воронежского губернатора жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня (180 кв. м.), дача (133,6 кв. м) и два земельных участках (по 1,5 тыс. кв. м). Доход Валентины Гусевой за 2019 год вырос в два раза и составил 1,68 млн рублей. В сумму входит зарплата, доход от вкладов и продажи авто.
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Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронежвчера в 09:34

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронежвчера в 11:14

Доходы губернатора Воронежской области в 2019 году выросли на 1,1 млн

ТАССвчера в 10:51

Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Factoвчера в 10:15

Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUMвчера в 09:27

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерниявчера в 09:21
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Здоровье

В Челябинской области выявлено 87 новых случаев коронавируса

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по данным на 4 мая, в области 673 человека проходят лечение от коронавируса, 96 человек выздоровели.
Аргументы недели 04 мая в 06:27
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
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Авто

Раскрыта стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Новые автомобили 04 мая в 07:32
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
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Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Наука

Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих

Российская газета вчера в 12:36
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Общество

В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами из-за пандемии

В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий.
Российская газета 03:05
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Общество

В Крыму за сутки обнаружили еще 32 больных коронавирусом

За минувшие сутки на полуострове подтвердили 32 случая коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:00
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
2
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Общество

Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса

Владимир, 5 мая 2020, 13:06 — REGNUM Администрация Владимирской области обновила данные о распространении коронавируса на территории региона.
REGNUM вчера в 06:06
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Надежда Бабкина рассказала, что у нее было поражено 80% легких

В больнице Надежде Георгиевне сделали компьютерную томографию легких, потому что врачи сразу не смогли поверить в то, что видят - у нее было поражено 80% легких.
MedikForum.ru вчера в 15:01
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Игры

Новая часть Call of Duty и успехи на всех фронтах — Activision Blizzard отчиталась перед инвесторами

Ранее перед инвесторами отчиталась EA. О результатах компании в первом квартале 2020 года и планах на будущее можно прочитать по ссылке.
CyberSport.ru вчера в 22:40
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Происшествия

В Краснодаре приставы приостановили работу ЗИПа

В Краснодаре Первомайский районный суд постановил ограничить деятельность ОАО «Краснодарский ЗИП» на 90 суток.
Кубань 24 02:27
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Происшествия

Жители Москвы нашли змею у себя на кухне

ТАСС вчера в 14:20
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Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
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Появились снимки интерьера нового Haval H5

Пользователь Instagram под ником @cnauto99 поделился «живыми» снимками интерьера нового Haval H5.
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