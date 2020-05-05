Экономика

REGNUMREGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронежвчера в 11:14

Воронежский губернатор Александр Гусев за год заработал 5,8 млн рублей

Новости Воронежавчера в 10:03

Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Factoвчера в 10:15

Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронежвчера в 09:34

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUMвчера в 09:27

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерниявчера в 09:21
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Общество

Уральских туристов из Таджикистана поселили в отель на Уралмаше

Уральский меридиан 01:25
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 04 мая в 07:52
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Игры

Копия игры The Last of Us Part II отправилась в печать на дисках

ИА Красная Весна 04 мая в 14:13
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
3,2K
Политика

Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.
РБК 00:58
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Культура

Стефани Майер выпустит продолжение «Сумерек»

Продолжение серии романов «Сумерки» может выйти, поскольку об этом говорится 4 мая на официальной странице автора Стефани Майер.
ИА Красная Весна вчера в 02:20
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 21:54
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Общество

Половина россиян хотели бы вернуться в офис после отмены самоизоляции

Половина россиян после отмены режима самоизоляции хотели бы вернуться в офис, а треть - чередовать офисную работу с удаленной.
ТК Звезда вчера в 21:00
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
11
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
11
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,6K
Наука

Учёные предложили медмаски с нанонитями для защиты от коронавируса

Представитель группы учёных Краснодарского края Дмитрий Лопатин рассказал о разработке нанонитей для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 00:47
1
Общество

110 вахтовиков из Алтайского края заразились коронавирусом в Якутии

До 10 мая с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где бушует коронавирус, в родные регионы вывезут около трех тысяч вахтовиков.
Местное время (Рубцовск) 00:41
1
Общество

В России предложили решение проблемы зарплат в остановившихся предприятиях

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».
Lenta.ru 00:36
18
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
1K
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A01 предлагают со скидкой в 1,5 тысячи рублей

Изначально Samsung Galaxy A01 продавался в России за 8 тысяч рублей, однако в последнее время ряд отечественных магазинов предлагают приобрести смартфон за 6 тысяч рублей.
Актуальные Новости 04 мая в 05:19
8
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
49
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
65
Общество

Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим

В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
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Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
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Футбол

Уткин признался, что не считает Алекса Фергюсона великим тренером

YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о том, что считает Алекса Фергюсона выдающимся, но не великим тренером, поскольку с очень большим пиететом относится к самому термину «великий».
ProstoProSport 01:00
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Происшествия

63 человека заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили 63 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:57
387
Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

Кавказский узел 04 мая в 19:28
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
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