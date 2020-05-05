Экономика
REGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19
Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus
Блокнот Воронежвчера в 11:14
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
Лишь за минувшую неделю в Москве вдвое выросло количество проведения тестов на коронавирус для ранней диагностики и оказания помощи заболевшим.
Российская газета 01:50
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Политика
Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что двое граждан США, которые были задержаны во время морского вторжения, являются сотрудниками личной охраны президента Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:10
Здоровье
В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 сообщил о 33 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки в Алтайском крае, география распространения расширились на два района.
РИА Новости 02:09
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 7 мая
В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
Интерфакс 01:13
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков
С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
Происшествия
В Аргентине разбился медицинский самолет
РИА Новости 00:21
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04