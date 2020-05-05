Экономика

REGNUMREGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 11:19

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронежвчера в 11:14

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерниявчера в 09:21

Воронежский губернатор Александр Гусев за год заработал 5,8 млн рублей

Новости Воронежавчера в 10:03

Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронежвчера в 09:34

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUMвчера в 09:27

Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Factoвчера в 10:15
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
3,9K
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,3K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,8K
Здоровье

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

Лишь за минувшую неделю в Москве вдвое выросло количество проведения тестов на коронавирус для ранней диагностики и оказания помощи заболевшим.
Российская газета 01:50
1
Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
62
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
518
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
723
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
378
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
300
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
173
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
1K
Здоровье

В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов

Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
97
Политика

Трамп открестился от участия в попытке госпереворота в Венесуэле

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что двое граждан США, которые были задержаны во время морского вторжения, являются сотрудниками личной охраны президента Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:10
248
Здоровье

В Алтайском крае выявили более 30 новых случаев коронавируса

Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 сообщил о 33 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией, выявленных за последние сутки в Алтайском крае, география распространения расширились на два района.
РИА Новости 02:09
146
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
4
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
Интерфакс 01:13
203
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
56
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
77
Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Общество

С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков

С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
19
Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
Общество

Вывозной рейс доставил жителей России в Екатеринбург из Таджикистана

ТАСС вчера в 20:28
4
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM 00:52
1
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
592
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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