Экономика

REGNUMREGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронеж11:19

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронеж11:14

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUM09:27

Воронежский губернатор Александр Гусев за год заработал 5,8 млн рублей

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Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронеж09:34

Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Facto10:15

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерния09:21
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Происшествия

Под Смоленском три пешехода погибли под колёсами автомобилей

REGNUM 15:30
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
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Здоровье

Порядка 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались продолжать работать перед тем, как в регионе начали фиксировать случаи заражения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
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Общество

России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом

В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд.
ГЛАС.RU 08:46
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Футбол

Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
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Шоу-бизнес

Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского Vogue

Дни24 16:00
Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
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Армия и оружие

Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
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Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
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Общество

В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

За сутки в столице скончались 50 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:33
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Кино

Сильвестр Сталлоне и Warner Bros. работают над сиквелом «Разрушителя»

REGNUM вчера в 09:47
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Здоровье

Главврач омской больницы уволился из-за вспышки коронавируса

Омск, 5 мая 2020, 22:19 — REGNUM Главный врач омской городской больницы №1 принял решение уволиться после того, как не смог уберечь своих коллег от заражения коронавирусом.
REGNUM 15:19
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