Экономика

REGNUMREGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронеж11:19

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUM09:27

Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Facto10:15

Воронежский губернатор Александр Гусев за год заработал 5,8 млн рублей

Новости Воронежа10:03

Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронеж09:34

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронеж11:14

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерния09:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.
РИА Новости 13:16
155
Кино

Disney снимет ремейк мультфильма «Геркулес» из 90-х

Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:05 — REGNUM Ремейк мультфильма «Геркулес», снятого в 1997 году, решила выпустить компания Disney.
REGNUM 05:05
20
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
872
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Здоровье

В Волгоградской области за сутки 10 детей заразились коронавирусом

Больше всего инфицированных пациентов выявлено в Волгограде. За сутки коронавирус подтвердился у 33 жителей областного центра.
Волгоградская правда 10:03
47
Наука

Ученые выяснили, где выше всего вероятность заразиться коронавирусом

Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:53
9
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Венесуэльские власти заявили, что они задержали двух граждан США, которые подозреваются в участии в попытке вторжения, направленном против президента Николаса Мадуро.
Коммерсантъ вчера в 22:31
152
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
1,4K
Армия и оружие

Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело 06:02
9
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
1,1K
Общество

Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены

Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
ИА Красная Весна 07:46
16
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо

Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
78
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Lenta.ru 10:06
32
Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
419
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
333
Общество

Мантуров: предприятия РФ нарастили производство защитных масок

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия России нарастили производство медицинских защитных масок за два месяца.
Газета.Ru 12:39
10
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
122
Политика

Тимошенко официально стала долларовым миллионером

Руководитель украинского объединения и парламентской фракции "Баткивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
Экономика сегодня вчера в 06:13
128
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
120
Авто

Nissan ограничит свое присутствие в Европе

32CARS.ru вчера в 08:35
6
Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
3,3K
Политика

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.
Lenta.ru 10:55
23
Шоу-бизнес

Виктория Талышинская пожаловалась на унижения в группе «Непара»

Bimru.ru 06:36
Общество

Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
34
Футбол

СМИ: Совет директоров «Локомотива» решил сменить Сёмина на Николича

Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:43
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
254
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
189
Как работают Яндекс.Новости?
Главное