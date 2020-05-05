Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Политика МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. 155

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

Политика Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников Венесуэльские власти заявили, что они задержали двух граждан США, которые подозреваются в участии в попытке вторжения, направленном против президента Николаса Мадуро. 152

Общество Мантуров: предприятия РФ нарастили производство защитных масок Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия России нарастили производство медицинских защитных масок за два месяца. 10

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 122

Политика Тимошенко официально стала долларовым миллионером Руководитель украинского объединения и парламентской фракции "Баткивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. 128

Общество Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". 120

Общество Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Общество Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям "Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона. 34

Футбол СМИ: Совет директоров «Локомотива» решил сменить Сёмина на Николича Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Энергетика Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.