Экономика

REGNUMREGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

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Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

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De Facto10:15

Воронежский губернатор Александр Гусев за год заработал 5,8 млн рублей

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Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронеж09:34

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

REGNUM09:27

Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерния09:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
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Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
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Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
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Цена нефти Brent поднялась выше $30

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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
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В Самаре локализовали крупный пожар

Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля

Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
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На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса

По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
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Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
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В Саратовской области снова могут ужесточить режим самоизоляции

Режим самоизоляции соблюдается не в том объеме, который бы устраивал правительство Саратовской области.
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Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
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Китай стал лидером в гонке по созданию вакцины от коронавируса

Китай стал лидером в гонке по созданию вакцины от опасной инфекции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
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