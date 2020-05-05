Экономика

REGNUMREGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Губернатор Воронежской области отчитался о доходах за 2019 год

TV Губерния09:21

Губернатор Гусев живет на 485 тысяч рублей в месяц и переписывает на жену Lexus

Блокнот Воронеж11:14

Доходы губернатора Воронежской области в 2019 году выросли на 1,1 млн

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Александр Гусев раскрыл свои доходы за 2019 год

De Facto10:15

Воронежский губернатор Александр Гусев за год заработал 5,8 млн рублей

Новости Воронежа10:03

Воронежский губернатор Александр Гусев увеличил свои доходы на миллион

Вести Воронеж09:34

Доходы воронежского губернатора в 2019 году выросли на 1,1 млн рублей

МОЁ! Оnline Воронеж11:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
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Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue

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Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в российских аптеках нет дефицита масок.
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В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
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Общество

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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

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Экономика

Аргентина вступила в решающий этап реструктуризации госдолга

Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 09:36
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Самая быстрая в мире камера снимает со скоростью 70 триллионов кадров в секунду

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От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»

Российская газета 09:10
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Общество

ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки

ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24".
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади

Полицейские Петербурга задержали двух молодых людей, которые решили весело провести время и пожарили шашлыки прямо на Сенной площади.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Общество

Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%

Россияне с 27 апреля по 3 мая нарастили расходы на 5,3% по сравнению с предшествующей неделей, свидетельствуют данные лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
Коммерсантъ 11:07
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Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
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Общество

Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки

Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
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Политика

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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Армия и оружие

Израильские военные: иранцы начали уходить из Сирии

Иранцы начинают покидать свои военные базы в Сирии — впервые с тех пор, как Иран ввязался в войну в этой стране, сообщили во вторник сразу несколько израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.
Коммерсантъ 11:52
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