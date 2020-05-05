Экономика
REGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
Джуди Денч стала героиней июньского номера британского Vogue — в интервью изданию легендарная актриса рассказала, как переносит карантин, и ответила на ряд провокационных вопросов.
Salt Mag 08:04
Общество
Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в российских аптеках нет дефицита масок.
ФедералПресс 11:24
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Экономика
Аргентина вступила в решающий этап реструктуризации госдолга
Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 09:36
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»
Российская газета 09:10
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с телеканалом "Россия-24".
Деловое.ТВ 08:16
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади
Полицейские Петербурга задержали двух молодых людей, которые решили весело провести время и пожарили шашлыки прямо на Сенной площади.
Российская газета 11:45
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Общество
Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%
Россияне с 27 апреля по 3 мая нарастили расходы на 5,3% по сравнению с предшествующей неделей, свидетельствуют данные лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
Коммерсантъ 11:07
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки
Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
Политика
Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны
URA.Ru вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Армия и оружие
Израильские военные: иранцы начали уходить из Сирии
Иранцы начинают покидать свои военные базы в Сирии — впервые с тех пор, как Иран ввязался в войну в этой стране, сообщили во вторник сразу несколько израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.
Коммерсантъ 11:52