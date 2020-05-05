Экономика
REGNUMВоронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.
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Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
Lenta.ru 15:45
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
Газета.Ru 07:19
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Как оказалось, он уже завел новую семью.
Актуальные Новости 03:10
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы
Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
Вести.Ru 07:01
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36