Супруга губернатора за 2019 год задекларировала доход в 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в собственности у неё — два земельных участка площадью по 1500 кв. м, жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня площадью 180 кв. м, треть квартиры площадью 76,1 кв. м, автомобиль Lexus LX 570.

Воронежский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

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