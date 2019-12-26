Происшествия
КоммерсантъВоронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Под его служебную иномарку было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда чиновник открыл дверь.
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Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Игры
Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным
Пользователь сайта Nexus Mods по имени Алекс Вучкович выпустил модификацию Redux для The Witcher 3. По его словам, она вносит в игру достаточно серьёзных изменений, чтобы геймплей казался более реалистичным и больше соответствовал лору вселенной.
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Происшествия
Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела
Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Политика
Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына
В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
Общество
Сегодня земляне наблюдали кольцеобразное солнечное затмение
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Происшествия
Россиянин задушил жену в Доминикане и заперся с ее трупом
Как сообщил источник изданию "СеверПост", по предварительным данным мужчина задушил свою спутницу, а затем накрыл тело простыней и заперся в номере.
Религия
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Политика
В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России
Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Футбол
Тренер «Зенита» Радимов рассказал о разводе с Булановой
Тренер "Зенита-2" и бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о расставании с певицей Татьяной Булановой.
Общество
Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство
В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Дата-центры предсказали срыв «Цифровой экономики» из-за идеи Минэнерго
В АНО предупредили, что инициатива может привести: к росту стоимости базовых услуг ЦОД на 50%; снижению инвестиционной привлекательности отрасли; невыполнению задач национальной программы "Цифровая экономика" в части ее раздела "Информационная инфраструктура".
Космос
Впервые за 10 лет все запуски «Роскосмоса» оказались успешными
«Роскосмос» в 2019 году не провалил ни одного запуска. Последний год без аварий до этого был 2009-й, сообщает «Медуза».
Футбол
«Сочи» попросил РПЛ увеличить количество команд на чемпионате России
Руководство футбольного клуба "Сочи" обратилось к представителям Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой расширить состав участников чемпионата России до 18 команд.
Армия и оружие
В Венесуэле продолжаются попытки совершить госпереворот, заявили в МИД
Противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение на воинскую часть в Венесуэле.
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Кино