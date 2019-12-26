Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВоронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Под его служебную иномарку было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда чиновник открыл дверь.
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«Всегда сам садился за руль». Что известно о взрыве у машины главы района под Воронежем

РИА Воронеж09:09

СК опубликовал видео с места покушения на главу Рамонского района Воронежской области

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Очевидец рассказала о взрыве автомобиля главы района под Воронежем

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Местный житель о покушении на главу района под Воронежем: «В Рамони есть что делить»

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Под Воронежем жильцов домов эвакуировали из-за покушения на чиновника

МОЁ! Оnline Воронеж09:42
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Происшествия

В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая

Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
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На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту

"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", — сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 04:14
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В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

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Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой

Воспитатель оздоровительного лагеря "Чайка" в Бийске решил уволиться из-за скандала вокруг снимка в соцсетях, на котором его воспитанники легли на пол в форме свастики.
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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РБК 06:12
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Притесняют Sputnik. Матвиенко призвала власти Эстонии одуматься

Матвиенко Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.
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Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
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Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
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Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
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Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско

В Спартаке вы начинали у Олега Кононова, а с осени играете под руководством Доменико Тедеско.
Советский спорт 07:28
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Музыкант трибьют-группы «Сектора Газа» упал под поезд

В Москве музыкант коллектива «Мертвый месяц» Алексей Галыгин упал под поезд. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
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Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%. Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»

США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
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Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
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Чехия — Россия 3:3 (2-й период)

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
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Одно солнечное и три лунных затмения увидят жители Приангарья

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Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына.
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Найдены останки жертвы историка Соколова

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Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
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Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»

В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одолел "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча закончилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 09:45
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Административно-территориальная единица и муниципальное образование на севере Воронежской области России.
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