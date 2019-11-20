Матч пройдет на поле Сан-Марино во вторник и стартует в 22:45 мск. Турнирного значения он иметь не будет, поскольку Россия досрочно завоевала путевку на Евро, а сборная Сан-Марино, в активе которой ноль очков и один гол (Казахстану), задолго до финиша лишилась шансов.

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