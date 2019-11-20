Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортВорота сборной России в матче с Сан-Марино доверено защищать Шунину

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Матч пройдет на поле Сан-Марино во вторник и стартует в 22:45 мск. Турнирного значения он иметь не будет, поскольку Россия досрочно завоевала путевку на Евро, а сборная Сан-Марино, в активе которой ноль очков и один гол (Казахстану), задолго до финиша лишилась шансов.
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