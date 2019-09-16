Происшествия
РидусВосемь человек погибли при пожаре в Красноярске
Четверо детей и четверо взрослых погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Возгорание произошло на улице Гусарова.
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Причиной пожара в многоэтажке в Красноярске могло стать замыкание электропроводки - МЧС
Интерфакс - Россиявчера в 22:09
В Красноярске после пожара, в котором погибли восемь человек, расследуют уголовное дело
КП - Красноярсквчера в 23:47
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Кино
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В Швейцарии ученые разработали чувствительные протезы ног
Международная группа ученых совместно со специалистами из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) создали уникальный чувствительный протез.
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Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
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Нефть подорожала на 19% после атаки на предприятия Saudi Aramco
На открытии торгов Лондонской биржи ICE фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 19,9% — до $71,95 за баррель.
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Политика
Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в 9 раз меньше кандидатов от власти
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Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
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Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
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Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
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Журнал Авто.ру 05:46
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Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
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Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
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«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
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У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
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Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Из-за непогоды в Петербурге закрыли шлюзы на дамбе
В северной столице объявили штормовое предупреждение В воскресенье, 15 сентября, в Санкт-Петербурге из-за непогоды закрыли шлюзы на дамбе.
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Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
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В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
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Врачи назвали симптомы инсульта, которые не кажутся опасными
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Как писал News.ru ранее, рассмотрение дела Станислава Мельниченко, которого обвиняют в оскорблении пресс-секретаря УМВД Евгения Крюкова во время протестов в сквере Екатеринбурга, проходило в Верх-Исетском мировом суде.
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Российская газета 02:38
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Создан недорогой и простой прибор для преобразования холода в энергию
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Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
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«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока».
Ведомости вчера в 16:51
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Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04