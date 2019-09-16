Четверо детей и четверо взрослых погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Возгорание произошло на улице Гусарова.

Восемь человек погибли при пожаре в Красноярске

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