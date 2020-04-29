Происшествия
RT на русскомВосемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Выборгского района.
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Футбол
У нападающего «Ювентуса» в четвертый раз выявлен коронавирус
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Футболисту предстоит продолжить лечение.
Вести.Ru 01:11
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
Общество
В Удмуртии умерли две пациентки с коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о двух новых случаях гибели пациенток с подтвержденным COVID-19: скончались две женщины, страдавшие сердечной и почечной недостаточностью.
РИА Новости 02:30
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Здоровье
11 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
11 заражённых коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
Общество
Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия вчера в 19:59
Политика
Посольство России в Праге направило ноту в МИД Чехии
Журналист отметил, что по данным его источников, человек, прибывший в Прагу, имел дипломатический паспорт и на машине российского посольства отправился в дипведомство прямо из аэропорта.
Эхо Москвы 27 апреля в 23:21
Армия и оружие
Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона
Взгляд.ру вчера в 09:28
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Игры
Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Миронов предложил выплатить россиянам пособие в размере двух МРОТ
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 руб.) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Гаджеты
Квартальный отчёт AMD: потребительские процессоры и видеокарты увеличили выручку на 73 %
Другими словами, в худшем случае AMD рассчитывает в этом году увеличить выручку на 20 %, в лучшем — на 30 %.
3DNews вчера в 23:33
Общество
В Калужской области введен масочный режим
Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv вчера в 16:00
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир вчера в 04:37
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Экономика
13 новосибирских предприятий включили в список системообразующих
Министерство экономического развития России внесло в перечень системообразующих предприятий 13 компаний из Новосибирска, об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Новосибирск вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Тактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с Уткиным
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о конфликте телеведущего Владимира Соловьева с журналистом Василием Уткиным.
Взгляд.ру 00:56
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Источник издания в столичной мэрии уточнил, что полевые госпитали могут появиться в ледовом дворце «Крылатское», павильоне №75 на ВДНХ и автоцентре «Москва».
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Губернатор призвал жителей Самарской области остаться дома на майские праздники
Дмитрий Азаров еще раз обратил внимание на слова Владимира Путина о том, что гражданам в майские праздники следует, как и раньше, по возможности не выходить из дома.
СОВА 02:09
Армия и оружие
Армейским генералам решили поменять форму
Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 02:03
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50