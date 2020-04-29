В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Выборгского района.

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

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