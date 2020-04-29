В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

Политика Постпред РФ Ульянов назвал «нелепыми» заявления США по соглашению СВПД Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли окажут поддержку "нелепым" высказываниям США о договоренностях по ядерной программе Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 7

Здоровье В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 300

Политика В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости. 4

Общество «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири». 66

Общество Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки. 18

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,4K

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 966

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 1

Авто Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG. 37

Киберспорт DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2 Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.

Общество В Тюменской области разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений Поэтапный план снятия ограничительных мер, действующих в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, готовит областное правительство в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Общество В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1». 617

Политика Байдена обвинили в изнасиловании Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. 1