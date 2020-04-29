Происшествия
BFM.ruВ Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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Общество
У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын
Взгляд.ру 05:24
Политика
Постпред РФ Ульянов назвал «нелепыми» заявления США по соглашению СВПД
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли окажут поддержку "нелепым" высказываниям США о договоренностях по ядерной программе Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Экономика сегодня 03:18
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:25
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Деловое.ТВ вчера в 13:26
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения.
NewInform 03:36
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции
Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
RuNews24.ru 04:02
Общество
В Тюменской области разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений
Поэтапный план снятия ограничительных мер, действующих в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, готовит областное правительство в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
Тюменская линия 05:21
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Футбол
Андронов рассказал, как Алиев назвал «обезьяной» темнокожего игрока «Динамо»
По информации бывшего комментатора «НТВ-Плюс» Алексея Андронова, во время обеда на клубной базе экс-защитник «Динамо» Айила Юссуф взял блюдо и добавил туда немного макарон.
Metaratings 01:19
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15