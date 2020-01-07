Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВосемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В деревне Нестерово Раменского района Подмосковья загорелись бытовки, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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В МЧС подтвердили, что погибшие при пожаре в Подмосковье были гражданами Вьетнама

ТАСС08:01

Число жертв пожара в бытовках в Московской области достигло восьми

Подмосковье Сегодня05:25

Видео с места смертельного пожара в бытовках в Подмосковье

РЕН ТВ01:42

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

РИА Новости07:12

При пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человек

Интерфакс04:06

В Сети появилось видео с места пожара с восемью погибшими в Раменском округе

РИАМО05:00

Прокуратура начала проверку из-за пожара в теплицах в Подмосковье

RT на русском06:54
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