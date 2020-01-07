Происшествия
КоммерсантъВосемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В деревне Нестерово Раменского района Подмосковья загорелись бытовки, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Читать в источнике
Оценить456
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Армия и оружие
Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Технологии
С 14 января Microsoft перестанет поддерживать Windows 7
Как известно, с 14 января, компания Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 7, которая уже сегодня считается устаревшей.
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Автоспорт
Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Футбол
Российский миллиардер хочет купить клуб из Украины
С помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Наука
Ученые: Оральный секс положительно влияет на женское здоровье
Ученые из Лейденского университета убеждены, что оральный секс положительно отражается на женском здоровье.
Шоу-бизнес
Бузова: будучи звездой «Дома-2», покупала дезодорант в переходе метро
Популярная телеведущая Ольга Бузова призналась, что всегда вела скромный образ жизни и не стеснялась одеваться в обычных магазинах.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Гаджеты
AMD показала порты и геймпад Xbox Series X
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила в финале МЧМ канадцам
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2016-го года, победив в полуфинальном матче команду Швеции.
Общество
Греция и Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Здоровье
Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде
О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Политика
США отказали в визе главе МИДа Ирана для поездки в ООН
США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.