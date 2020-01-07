В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

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