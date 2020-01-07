Происшествия
RT на русскомВ Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Политика
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами
Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Финансы
Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд
Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Футбол
Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Футбол
Полузащитник «Фламенго» Рейньер перейдёт в «Реал»
«Реал» рассчитывает, что сначала Рейньер присоединится к «Кастилье» после Олимпийского отборочного турнира в составе сборной Бразилии, который пройдет с 18 января по 9 февраля.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Политика
МИД Ирана обвинил Трампа в неуважении к мировому сообществу
Угрозы главы вашингтонской администрации Дональда Трампа демонстрируют, что он не уважает международное право.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Общество
На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Политика
Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Космос
Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Политика
Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией
Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».