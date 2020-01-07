Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Читать в источнике
Комментировать258

Подробнее о событии

Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

Интерфакс10:35

Видео с места смертельного пожара в бытовках в Подмосковье

РЕН ТВ01:42

Прокуратура начала проверку из-за пожара в теплицах в Подмосковье

RT на русском06:54

Пострадавшая при пожаре в бытовках в Подмосковье находится в тяжелом состоянии

Агентство Москва06:28

Появилось видео с места смертельного пожара в Подмосковье

Телеканал 360°06:14

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

РИА Новости07:12

В МЧС подтвердили, что погибшие при пожаре в Подмосковье были гражданами Вьетнама

ТАСС08:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Политика

Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористами

Парламент Ирана единогласно принял проект закона, согласно которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 02:51
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ

РИА Новости 11:26
Общество

Определен самый популярный телеканал в России по итогам года

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК 08:15
Футбол

«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

Sport24.ru 03:20
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
Вести.Ru 08:19
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 11:17
Финансы

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Profinance.ru 05:52
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Футбол

Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»

REGNUM 05:44
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Аргументы недели вчера в 06:07
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Футбол

Полузащитник «Фламенго» Рейньер перейдёт в «Реал»

«Реал» рассчитывает, что сначала Рейньер присоединится к «Кастилье» после Олимпийского отборочного турнира в составе сборной Бразилии, который пройдет с 18 января по 9 февраля.
Евро-футбол.ру 07:46
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Общество

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
Политика

Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag 09:01
Политика

МИД Ирана обвинил Трампа в неуважении к мировому сообществу

Угрозы главы вашингтонской администрации Дональда Трампа демонстрируют, что он не уважает международное право.
ФАН 07:38
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 08:19
Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

РИА Новости 07:35
Общество

На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего

РИА Новости 10:49
Политика

Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
RT на русском 10:41
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Политика

Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 07:51
Космос

Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Известия 06:17
Культура

Создатель «Мандалорца» опроверг теорию зрителей о малыше Йоде

Профиль 09:52
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Газета.Ru 10:24
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Политика

Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией

Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».
RT на русском 09:36
Главное