В деревне Нестерово Раменского района Подмосковья загорелись бытовки, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

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