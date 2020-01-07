Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВосемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В деревне Нестерово Раменского района Подмосковья загорелись бытовки, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
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В МЧС подтвердили, что погибшие при пожаре в Подмосковье были гражданами Вьетнама

ТАСС08:01

Видео с места смертельного пожара в бытовках в Подмосковье

РЕН ТВ01:42

Пострадавшая при пожаре в бытовках в Подмосковье находится в тяжелом состоянии

Агентство Москва06:28

При пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человек

Интерфакс04:06

Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Раменском округе как тяжелое

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Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

РИА Новости07:12

Число жертв пожара в бытовках в Московской области достигло восьми

Подмосковье Сегодня05:25
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Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

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Дни24 вчера в 03:23
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В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Происшествия

В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
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Астронавт из Великобритании Хелен Шарман: Инопланетяне могут жить на Земле среди людей

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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
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В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
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