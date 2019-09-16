Происшествия
Газета.RuПри пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Среди погибших оказались четверо детей.
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Причиной пожара в многоэтажке в Красноярске могло стать замыкание электропроводки - МЧС
Интерфакс - Россиявчера в 22:09
СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярске, в котором погибли восемь человек
КП - Красноярсквчера в 23:28
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
РБК 14 сентября в 23:59
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Происшествия
Крокодил советского космонавта откусил руку пожилому шведу
Кубинский крокодил, когда-то принадлежавший советскому космонавту Владимиру Шаталову, откусил руку 79-летнему шведу в стокгольмском аквариуме "Скансен".
Народные новости 01:44
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика
Пушков назвал позицию Зеленского проигрышной
Российский сенатор Алексей Пушков назвал позицию украинского лидера Владимира Зеленского о невыгодности амнистии участникам конфликта в Донбассе проигрышной.
РЕН ТВ 14 сентября в 22:30
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
50 тысяч рабочих начали забастовку на заводах General Motors в США
Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors, вышли на забастовку в Детройте. Об этом сообщает Associated Press.
Газета.Ru 01:41
Общество
Москвичам пообещали первый снег
«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — поясняется в сообщении метеорологов.
Мослента вчера в 05:31
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия
В Якутии пропал вертолет с людьми на борту
Невские Новости вчера в 02:51
Политика
Украина резко увеличивает расходы на оборону
В проекте бюджета на 2020 год кабмин решил заложить расходы на эти цели в размере более 245 млрд гривен ($9,9 млрд).
Росбалт вчера в 13:29
Армия и оружие
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57 (The National Interest)
ИноСМИ вчера в 17:02
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с президентами Турции и Ирана
REGNUM 13 сентября в 07:45
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
Газета.Ru вчера в 23:45
Экономика
Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду
Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Коммерсантъ 01:16
Футбол
Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»
«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу римлян.
Sport24.ru вчера в 13:57
Авто
Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.
За рулем вчера в 23:01
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО
ФАН 13 сентября в 20:06