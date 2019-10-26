По предварительным данным, виновником стал водитель минивэна, который выехал на встречную полосу, уточнил местный главк Следственного комитета. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

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