Происшествия
BFM.ruВосемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews вчера в 11:17
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получила стабильную версию MIUI 12
Китайская компания Xiaomi представила стабильную версию MIUI 12 для смартфона Xiaomi Mi 10.
Megaobzor.com 29 июля в 03:23
Путешествия
Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье
В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Общество
В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что в свою очередь обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия вчера в 06:11
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 в России в двух конфигурациях по цене от 11 990 рублей.
Astera вчера в 13:24
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Политика
Россия не попала в перечень для снятия ограничений на поездки в ЕС
Россия не вошла в новую версию списка государств, для которых Евросоюз откроет свои границы, согласно заявлению Европейского совета.
Экономика сегодня вчера в 11:43
Армия и оружие
Forbes: России хватит двух ударов для уничтожения британских ВВС
Актуальные Новости вчера в 06:47
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС вчера в 18:49
Авто
Возрождение легенды: стартовало производство новых автобусов Ikarus
В конце 1999 года состоялась санация компании, после чего Ikarus стал частью французского холдинга Irisbus.
АвтоВзгляд 29 июля в 11:02
Происшествия
Анализ не выявил наркотиков в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Peterburg2.ru вчера в 20:25
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Политика
Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском
Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:47
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но информация о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще в мае.
Известия вчера в 23:36
Религия
Великий праздник Курбан-байрам 2020 отмечают мусульмане
Стерлеград вчера в 23:30
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Футбол
«Интер» начал контактировать с «Тоттенхэмом» по поводу Ндомбеле
«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.
Sport24.ru вчера в 23:53
Армия и оружие
В России опровергли заявления ПНС о создании военной базы в Ливии
Отвечая на вопросы египетских журналистов, российский посол пояснил, что обвинения со стороны Правительства национального согласия в том, что Россия намерена создать в Ливии собственную военную базу, безосновательны.
Военное обозрение вчера в 01:04
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 07:28
Политика
Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе.
РЕН ТВ вчера в 23:00
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55