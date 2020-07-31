Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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