В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

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