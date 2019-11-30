Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Полиция возбудила уголовное дело по ДТП, где погибла семья из 5 человек

КП - Красноярск00:54

Спустя три часа в паре километров от страшной аварии разбилась «Калина» с семьей и 3 детьми

НГС24вчера в 21:37

Во втором за сутки крупном ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Известиявчера в 23:45

На трассе под Красноярском в ДТП погибли 5 человек: среди них трое детей

ТВКвчера в 22:27

Появилось видео с места ДТП под Красноярском, где погибли пять человек

РИА Новости01:17

Семья с тремя детьми погибла в ДТП под Уяром

ДЕЛА.ruвчера в 22:15

Уголовное дело возбудили после гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае

ТАСС01:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Экономика

«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»

В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 23:12
Гаджеты

В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Экономика

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.
РБК 01:00
Происшествия

Неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на людей в Канаде

В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке.
Газета.Ru вчера в 22:35
Авто

К тестам нового турбомотора приступил УАЗ

Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
ГЛАС.RU вчера в 11:03
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Здоровье

В детской поликлинике Ваныкинской больницы появился лор-комбайн

Лор-комбайн был приобретен за бюджетные средства и установлен в кабинете лор-врача.
Тульские новости вчера в 06:10
Происшествия

Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Российская газета вчера в 17:54
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Политика

Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
News.ru вчера в 15:55
Футбол

Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.
RT на русском вчера в 08:45
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру вчера в 09:29
Происшествия

Учитель информатики подрался со школьником во время урока в Белгороде

Вести.Ru вчера в 15:47
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru вчера в 09:20
Футбол

Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Матч ТВ вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Павел Прилучный высмеял разговоры о своем романе с Дарьей Мороз

Uznayvse.ru вчера в 04:51
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на день рождения журналиста Дмитрия Гордона в женственном наряде и стала поводом для насмешек в соцсетях.
Lenta.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Плющенко рассказал о попытке облить его кислотой и угрозах сыну

Рудковская и Плющенко усилили охрану дома. 37-летний фигурист Евгений Плющенко рассказал об угрозах, которые сыплются в адрес его семьи.
Блокнот.ру вчера в 08:57
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией

Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Discover24 вчера в 04:12
Футбол

Гендиректор «Зенита»: Война могут быть только на поле

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле.
Спорт день за днем 01:55
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Главное