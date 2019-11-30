Происшествия
Российская газетаВ ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших, а также обстоятельства и причины ДТП, сообщает "Интерфакс".
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Погибла семья из 5 человек: в Красноярском крае «Лада Калина» столкнулась с грузовиком
КП - Красноярсквчера в 22:21
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