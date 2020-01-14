Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. Два человека - в критическом состоянии, передает РИА Новости. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и шести госпитализированных.

Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании

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