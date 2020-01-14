Происшествия
Российская газетаВосемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании
Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона. Два человека - в критическом состоянии, передает РИА Новости. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и шести госпитализированных.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне не обращались в посольство в связи со взрывом на химзаводе в Каталонии
Интерфаксвчера в 15:40
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
Армия и оружие
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Наука
Определены четыре разных типа старения людей
Научными медицинскими специалистами определены и названы четыре основных типа старения организма людей и выявлено какие именно изменения происходят с возрастов организме человека.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия Как сообщал "Байкал-Daily", сегодня утром возле остановки "Русский драматический театр" в Улан-Удэ произошло ДТП.
Технологии
Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Армия и оружие
Польша резко нарастила численность армии
С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Общество
Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Политика
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что если Ирак закупит российские С-400, это может "стать триггером санкций".
Культура
Телеканал «Россия 1» закрыл шоу «Сам себе режиссер»
Хоккей
Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова
Футбол
Жена Карпина не собирается замуж за Тедеско
Жена наставника «Ростова» Валерия Карпина Дарья прокомментировала возможность брака с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Армия и оружие
Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»
В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
Культура
Поздравления с юбилеем принимает композитор Максим Дунаевский
Юбилей, 75 лет, сегодня отмечает любимый миллионами в нашей стране композитор Максим Дунаевский.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.