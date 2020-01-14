Происшествия

ИзвестияИзвестияНа нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в пригороде Таррагоны (автономное сообщество Каталония) в Испании. Об этом 14 января сообщило издание El Confidencial. По данным издания, инцидент произошел на нефтехимическом заводе La Canoja.
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Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Испании

Известия22:39

При взрыве на химзаводе в Каталонии 8 человек пострадали, 1 погиб

Телеканал 360°18:38

Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми

РБК17:26

Россияне не обращались в посольство в связи со взрывом на химзаводе в Каталонии

Интерфакс15:40

Число пострадавших при взрыве в Испании выросло до восьми человек

РИА Новости16:41

Посольство РФ проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Каталонии

ТАСС15:15

Число пострадавших при взрыве на нефтехимическом заводе в Испании достигло 8

Газета.Ru17:02
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Хоккей

Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова

Спорт-Экспресс 22:44
Происшествия

Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

Российская газета 17:51
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Происшествия

В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Вести.Ru 22:42
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда вчера в 14:37
Политика

«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:42
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru 22:33
Финансы

Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты

В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.
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Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру 108 Мп

S20 Ultra получит улучшенную, по сравнению с S20 камеру.
ToDay News Ufa 06:20
Общество

В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
РИА Новости 19:35
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru 20:28
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NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Известия 18:09
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Хоккей

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Спорт-Экспресс 22:06
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Армия и оружие

Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
ТАСС 22:32
Политика

Медведев запланировал встречу с экспертами Гайдаровского форума

Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, планирует провести встречу с российскими и зарубежными экспертами, которые примут участие в Гайдаровском форуме, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
РБК 15:30
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 03:44
Авто

Назван самый продаваемый в 2019 году автомобиль

Самой продаваемой моделью автомобиля по иогам 2019 года стала Lada Granta.
RZN.info 08:08
Армия и оружие

Израиль атаковал военный аэродром в сирийском Хомсе — SANA

Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA.
REGNUM 17:14
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Lenta.ru 01:32
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14:36
Спорт

Мужская сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы

Мужская сборная России проиграла второй подряд матч на чемпионате Европы по гандболу.
Спорт-Экспресс вчера в 13:46
Политика

Немецкое СМИ рассказало о «секрете успеха» России во внешней политике

Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
РИА Новости 09:05
Театры

В Амурском театре драмы новый спектакль ставит иркутский режиссер

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