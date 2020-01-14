Происшествия
ИзвестияНа нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в пригороде Таррагоны (автономное сообщество Каталония) в Испании. Об этом 14 января сообщило издание El Confidencial. По данным издания, инцидент произошел на нефтехимическом заводе La Canoja.
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Хоккей
Главная шайба ночи. Форсберг повторил супергол Свечникова
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Финансы
Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты
В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру 108 Мп
S20 Ultra получит улучшенную, по сравнению с S20 камеру.
Общество
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Армия и оружие
Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
Политика
Медведев запланировал встречу с экспертами Гайдаровского форума
Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, планирует провести встречу с российскими и зарубежными экспертами, которые примут участие в Гайдаровском форуме, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Авто
Назван самый продаваемый в 2019 году автомобиль
Самой продаваемой моделью автомобиля по иогам 2019 года стала Lada Granta.
Армия и оружие
Израиль атаковал военный аэродром в сирийском Хомсе — SANA
Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Спорт
Мужская сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы
Мужская сборная России проиграла второй подряд матч на чемпионате Европы по гандболу.
Политика
Немецкое СМИ рассказало о «секрете успеха» России во внешней политике
Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.