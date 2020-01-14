Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в пригороде Таррагоны (автономное сообщество Каталония) в Испании. Об этом 14 января сообщило издание El Confidencial. По данным издания, инцидент произошел на нефтехимическом заводе La Canoja.

На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв

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