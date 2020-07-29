Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

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