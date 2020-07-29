Происшествия

ТАССТАССВосемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
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Департамент ГОЧСиПБ: Восемь человек пострадали в аварии с участием автобуса на юго-востоке Москвы

Агентство Москва02:44

Движение на Рязанском проспекте Москвы восстановили после столкновения «Газели» и автобуса

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Момент смертельного ДТП с автобусом и «газелью» в Москве попал на видео

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Движение по Рязанскому проспекту восстановили после аварии с автобусом и «Газелью»

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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве

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Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В Минобрнауки РФ опубликовали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз.
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
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Общество

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

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Lenta.ru вчера в 16:20
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Футбол

Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
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Общество

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Коммерсантъ 03:05
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Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

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Луческу останется на посту главного тренера киевского ФК «Динамо»

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ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

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Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
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Газета.Ru вчера в 15:24
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Здоровье

В Москве почти 80% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

В Москве почти 80% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов.
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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

Газета.Ru вчера в 09:42
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Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации

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«Открытие»: половина владельцев карт в России не снимает наличные

Половина активно пользующихся картами клиентов банка "Открытие" не снимает наличные с "пластика", заявил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
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