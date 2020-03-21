Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВосемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову. Она отметили, что все выздоровевшие пациенты выписаны из медучреждений.
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Анастасия Ракова
У нас есть хорошая новость. Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели. На сегодняшний день все они выписаны.
— Анастасия РаковаТАСС 04:29

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