Коронавирус
Газета.RuВосемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову. Она отметили, что все выздоровевшие пациенты выписаны из медучреждений.
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Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
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«МЮ» и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам
Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" пожертвовали по 50 тысяч фунтов стерлингов благотворительным продовольственным фондам, чтобы помочь с возросшим спросом из-за кризиса в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Mirror.
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Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
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В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Музыка
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Лавров рассказал о главных качествах дипломата
Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
В Москве изолировали шесть тысяч человек из-за коронавируса
В Москве изолировали шесть тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
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Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Происшествия
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Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Экономика
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Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
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В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes
Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".