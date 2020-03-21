Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВосемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову. Она отметили, что все выздоровевшие пациенты выписаны из медучреждений.
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В Москве восемь человек вылечились от коронавируса

РБК04:48

Число излечившихся в Москве от коронавируса возросло до восьми

Интерфакс04:28

В Москве выписано 8 пациентов выздоровевших после коронавируса

Москва 2404:35

Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы

RT на русском04:32

Восемь зараженных коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц Москвы

ТАСС04:29

В Москве выздоровели восемь человек, заразившихся коронавирусом

РИА Новости04:46

Анастасия Ракова: Восемь человек в Москве вылечились от коронавируса

Агентство Москва04:26
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Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Футбол

«МЮ» и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам

Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" пожертвовали по 50 тысяч фунтов стерлингов благотворительным продовольственным фондам, чтобы помочь с возросшим спросом из-за кризиса в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Mirror.
РИА Новости 06:46
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 19 марта в 16:59
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.
RT на русском 00:00
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 19 марта в 09:14
Общество

В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом

Российская газета 03:37
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском 03:22
Музыка

Потап спел о том, что будет после «Карантина»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
ИА InterMedia вчера в 06:01
Общество

Лавров рассказал о главных качествах дипломата

Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.
Красная весна 04:55
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

В Москве изолировали шесть тысяч человек из-за коронавируса

В Москве изолировали шесть тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.
Lenta.ru 06:08
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань вчера в 11:00
Происшествия

Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Lenta.ru 06:56
Экономика

В Минфине рассказали о росте ВВП России

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
RT на русском 06:41
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Авто

В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes

Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
F1news.ru 02:05
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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