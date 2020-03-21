Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Анастасию Ракову. Она отметили, что все выздоровевшие пациенты выписаны из медучреждений.

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Футбол «МЮ» и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" пожертвовали по 50 тысяч фунтов стерлингов благотворительным продовольственным фондам, чтобы помочь с возросшим спросом из-за кризиса в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Mirror.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.

Общество Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Футбол Дзюба пошутил над возрастом Кокорина Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.

Общество Лавров рассказал о главных качествах дипломата Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.

Общество Грузия ввела режим чрезвычайного положения Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.

Происшествия Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.

Экономика В Минфине рассказали о росте ВВП России Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.

Здоровье Названы болезни, повышающие опасность коронавируса Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

Авто В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.