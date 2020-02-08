Происшествия

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Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана. Об этом 8 февраля заявил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.
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с чего всё началось

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

В массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости01:54

Подробнее о событии

Жертвами массовой драки в Казахстане стали восемь человек

РИА Новости06:22

МВД Казахстана сообщило о пострадавших сотрудниках в ходе массовой драки

РБК06:17

Россиян нет среди пострадавших в массовой драке в Казахстане

ТАСС02:24

В Казахстане в массовых беспорядках погибли 8 человек, 40 пострадали

Коммерсантъ01:41

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

Интерфакс01:21

Новые кадры с места стычек и драки в Казахстане, где погибли 8 человек

РЕН ТВ01:50

Россиян нет среди пострадавших в драке на юге Казахстана

RT на русском02:46
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Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»

Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Газета.Ru 06:06
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

В Шерегеше снег с крыши кафе завалил троих человек

По словам очевидцев, снег, сошедший с крыши кафе "Сусанин", завалил три человека: две женщины-туристки и мужчина.
КузПресс 03:34
Общество

В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино

В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
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Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
ФАН вчера в 07:28
Общество

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Газета.Ru 00:32
Общество

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В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
РИА Новости вчера в 20:20
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Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости 06:27
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Происшествия

Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле

В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.
Российская газета 05 февраля в 12:03
Общество

Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании увольняют пилотов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
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Экономика

Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района

Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Волжские зори вчера в 07:11
Политика

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Коммерсантъ вчера в 03:45
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами России и Испании

iReactor 01:55
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Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

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Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления

Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
REGNUM вчера в 05:45
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

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Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
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Украинские силовики используют оружие Российской империи

Украинские силовики используют оружие времен Первой мировой войны, пишет The Drive.
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В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов

В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
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Установлено, как комары находят цель для укуса

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Доктор Мясников не верит в вакцину против коронавируса

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что не верит в эффективность вакцины от коронавируса, которая должна быть готова к маю текущего года.
Pravda.Ru 05:30
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Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
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Жена футболиста из Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы

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В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище

В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
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