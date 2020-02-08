Происшествия
ИзвестияВосемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана. Об этом 8 февраля заявил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.
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В массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана погибли восемь человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.РИА Новости01:54
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