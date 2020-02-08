Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения.

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

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