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РИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения.
— Даурен Абаев, дипломатТАСС 01:53
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