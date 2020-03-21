Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВосемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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В Москве выздоровели восемь человек, заразившихся коронавирусом

РИА Новости04:46

В Москве выписано 8 пациентов выздоровевших после коронавируса

Москва 2404:35

Число излечившихся в Москве от коронавируса возросло до восьми

Интерфакс04:28

Восемь зараженных коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц Москвы

ТАСС04:29

Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы

RT на русском04:32

Анастасия Ракова: Восемь человек в Москве вылечились от коронавируса

Агентство Москва04:26

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва04:21
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Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
Аргументы и Факты вчера в 18:04
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Музыка

Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 19 марта в 18:05
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Италия обогнала Китай по количеству жертв от коронавируса

Италия является лидером по количеству заражений коронавирусом в Европе.
МордовМедиа вчера в 13:50
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
Общество

В Подмосковье зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом

"В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом", - указано в сообщении.
Газета.Ru 08:42
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Экономика

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 08:27
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Общество

В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
РБК 09:16
Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News вчера в 05:21
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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