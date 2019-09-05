Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо». Уточняется, что полиция продолжает обыск в штабе. Как отмечает «Медиазона», их доставили в отдел полиции по Мещанскому району.

Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

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