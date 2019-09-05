Происшествия
ИнтерфаксНавальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск. В твиттере "Навальный.Live" сообщается, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. О целях обыска, по словам сотрудников ФБК, им не говорят.
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Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Политика
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета 17:51
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Здоровье
В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы
Российская газета 16:37
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Технологии
Минкомсвязь и «Ростелеком» создадут на базе ДВФУ киберполигон
Минкомсвязь РФ совместно с "Ростелекомом" договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.
ТАСС 02:25
Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Культура
Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Петербургский дневник 06:50
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Экономика
Росбанк позитивно смотрит на запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Росбанк позитивно смотрит на предложение запустить для молодых семей специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке со ставкой 2% годовых, сообщил РИА Новости руководитель ипотечного филиала банка "Росбанк Дом" Денис Ковалев.
РИА Новости 06:15
Единоборства
Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей
Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
PrimaMedia.ru 04:20
Авто
Автоледи сравнила Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V: Победителя тут нет, но «Равчик» явно проиграл
Honda CR-V во все времена казалась девушке «непобедимым чемпионом», и вот теперь, после серьезного рестайлинга, она сравнила «Сервант» с обновленными Toyota RAV4 и Mazda CX-5.
Версия.Инфо 02:28
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Канада упрекнула Китай в незаконных задержаниях граждан
Китайские власти используют незаконные задержания граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Взгляд.ру 16:39
Здоровье
В России началась катастрофа с лекарствами
Российский рынок массово покидают лекарства.
Московский Комсомолец 12:56
Политика
МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе
МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru вчера в 08:28
Происшествия
Неиспользуемое здание обрушилось в Подмосковье
Неиспользуемое здание обрушилось в Подмосковье, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области.
РИА Новости 08:40
Футбол
Могилевец вернулся к тренировкам после травмы
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
LiveSport.ru 16:42
Армия и оружие
США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Политика
Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам
Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).
Москва 24 08:56