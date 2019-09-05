Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНавальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск. В твиттере "Навальный.Live" сообщается, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. О целях обыска, по словам сотрудников ФБК, им не говорят.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Задержанных после обысков в штабе ФБК отпустили из отдела полиции

РБК18:52

Обыски в штабе Навального и ФБК завершились

Ведомости18:24

В офисе ФБК, студии «Навальный Live» и московском штабе Алексея Навального проходят обыски и задержания

Эхо Москвы17:02

В московском штабе Навального задержали девять человек. Обновлено

Новая газета14:13

«Мэрия хочет сорвать „Умное голосование“»: Навальный — об обысках в ФБК

Дождь14:27

Девять задержанных в штабе отпустили из ОВД

Медиазона17:11

После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

ТАСС16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Политика

Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета 17:51
Шоу-бизнес

Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Здоровье

В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы

Российская газета 16:37
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Технологии

Минкомсвязь и «Ростелеком» создадут на базе ДВФУ киберполигон

Минкомсвязь РФ совместно с "Ростелекомом" договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.
ТАСС 02:25
Экономика

Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России

Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Культура

Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Петербургский дневник 06:50
Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Экономика

Росбанк позитивно смотрит на запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Росбанк позитивно смотрит на предложение запустить для молодых семей специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке со ставкой 2% годовых, сообщил РИА Новости руководитель ипотечного филиала банка "Росбанк Дом" Денис Ковалев.
РИА Новости 06:15
Общество

Мэр Якутска уволила своего зама из-за несоответствующего образования

РИА Новости 05:06
Единоборства

Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы

Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Экономика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
PrimaMedia.ru 04:20
Авто

Автоледи сравнила Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V: Победителя тут нет, но «Равчик» явно проиграл

Honda CR-V во все времена казалась девушке «непобедимым чемпионом», и вот теперь, после серьезного рестайлинга, она сравнила «Сервант» с обновленными Toyota RAV4 и Mazda CX-5.
Версия.Инфо 02:28
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РИА Новости вчера в 14:26
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика

Канада упрекнула Китай в незаконных задержаниях граждан

Китайские власти используют незаконные задержания граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Взгляд.ру 16:39
Здоровье

В России началась катастрофа с лекарствами

Российский рынок массово покидают лекарства.
Московский Комсомолец 12:56
Политика

МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе

МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru вчера в 08:28
Происшествия

Неиспользуемое здание обрушилось в Подмосковье

Неиспользуемое здание обрушилось в Подмосковье, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области.
РИА Новости 08:40
Футбол

Могилевец вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Футбол

Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

LiveSport.ru 16:42
Армия и оружие

США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет

Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа 10:39
Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Политика

Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам

Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО).
Москва 24 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное