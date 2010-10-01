Коронавирус
News.ruВосемь членов ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом
Футболисты и технический состав турецкого клуба «Бешикташ» 13 мая сдали тесты на коронавирус. Инфекцию обнаружили в организмах восьми членов ФК.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
РИА Новости 07:55
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Хоккей
«Сочи» подписал форварда «Юности» Колготина
Хоккеист подписал с клубом двустороннее соглашение на один год. В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за минскую «Юность».
Sports.ru 10:40
Общество
РКН изучает публикации New York Times и FT о коронавирусе в России
Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Политика
Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии
Евразия Daily 07:44
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии
Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии. Слова Дэвида Лапола передаёт издание Agence France-Presse.
Piter.tv 09:58
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
Право на выплату имеют все граждане РФ с детьми, при этом помощь 10 тысяч рублей оформляется на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, в возрасте от 3 до 16 лет.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Общество
Ургант пошутил, что Бузовчук после увольнения «живет и не скулит»
Ургант добавил, что Бузовчук, судя по всему, приняла достойно ситуацию со своим увольнением и теперь "живет и не скулит".
Политическая Экспертиза 09:44
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
Молекулярные биологи из Гонконга вырастили первые искусственные аналоги кишечника летучих мышей и человека и обнаружили, что их клетки могут легко заражаться коронавирусом нового типа и участвовать в его распространении.
ТАСС Наука вчера в 08:36
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
Общество
Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине
Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.
Lenta.ru 10:20