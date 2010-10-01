Коронавирус

News.ruNews.ruВосемь членов ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом

Футболисты и технический состав турецкого клуба «Бешикташ» 13 мая сдали тесты на коронавирус. Инфекцию обнаружили в организмах восьми членов ФК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Восемь сотрудников ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом

Телеканал 360°08:31

Восемь членов ФК «Бешикташ» заразились коронавирусом

News.ru07:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

РИА Новости 07:55
1
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес

Татьяна Навка, заразившаяся коронавирусом, показала фото из больницы

Чемпионат 07:17
16
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,4K
Хоккей

«Сочи» подписал форварда «Юности» Колготина

Хоккеист подписал с клубом двустороннее соглашение на один год. В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за минскую «Юность».
Sports.ru 10:40
Общество

РКН изучает публикации New York Times и FT о коронавирусе в России

Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,4K
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
685
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
123
Политика

Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии

Евразия Daily 07:44
1
Политика

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
89
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
360
Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
1,2K
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera 03:44
5
Общество

Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии

Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии. Слова Дэвида Лапола передаёт издание Agence France-Presse.
Piter.tv 09:58
6
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,4K
Армия и оружие

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными

РИА Новости 10:40
36
Общество

Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей

Право на выплату имеют все граждане РФ с детьми, при этом помощь 10 тысяч рублей оформляется на каждого ребенка, имеющего российское гражданство, в возрасте от 3 до 16 лет.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Общество

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
68
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
105
Общество

Ургант пошутил, что Бузовчук после увольнения «живет и не скулит»

Ургант добавил, что Бузовчук, судя по всему, приняла достойно ситуацию со своим увольнением и теперь "живет и не скулит".
Политическая Экспертиза 09:44
5
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
1,3K
Кино

Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
3
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
633
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,5K
Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
210
Наука

Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник

Молекулярные биологи из Гонконга вырастили первые искусственные аналоги кишечника летучих мышей и человека и обнаружили, что их клетки могут легко заражаться коронавирусом нового типа и участвовать в его распространении.
ТАСС Наука вчера в 08:36
10
Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 12 мая в 09:22
3
Общество

Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине

Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.
Lenta.ru 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий профессиональный футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноимённом районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче.
В НовостяхВ поиске Яндекса
NEWSru.com
Российское интернет-издание.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное