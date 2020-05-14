Коронавирус
Soccer.ru«Бешикташ» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом
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Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы после операции
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 57-летний Абдулманап, вышел из комы после операции на сердце.
МК-Спорт 07:31
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Здоровье
CNN (США): почему в России такая низкая смертность от covid-19? (CNN)
К понедельнику 11 мая, в Соединенных Штатах, где пандемия бушует уже почти два месяца, уровень смертности от covid-19 составила 6%, о чем сообщают эксперты университета Джона Хопкинса.
ИноСМИ 03:36
Политика
В Совфеде призвали лишить аккредитации NYT и FT за фейки о России
Накануне в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросили МИД принять меры в отношении Financial Times и New York Times в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в России – вплоть до лишения аккредитации.
Взгляд.ру 05:00
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Происшествия
На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина
Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
REGNUM 02:33
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Транспорт
Уже летом 2020 года Петербург лишится десятков городских маршрутов
Комитет по транспорту Петербурга уже летом 2020 года планирует отменить 67 коммерческих маршрутов в городе.
РБК Санкт-Петербург 04:48
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Футбол
Тарасов не планирует завершать карьеру
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру.
Евро-футбол.ру 06:55
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Общество
Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок
Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
Общество
Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки
Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.
ТАСС 07:43
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Космос
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
В Петербурге в больницу попала девочка-подросток, изнасилованная отцом
Как передает «Рен-ТВ», ее регулярно насиловал отец и избивала мать. По данным телеканала, девочку госпитализировали после обморока.
Росбалт 06:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Авто
Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan
Автоновости дня 12 мая в 10:40
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru 12 мая в 05:23
Происшествия
Чиновницу оштрафовали на 40 000 рублей за нецелевую трату 109 млн рублей
В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 млн рублей из бюджета.
Интерфакс 05:54
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58