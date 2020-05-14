Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ru«Бешикташ» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом

Напомним, что матчи высшего дивизиона чемпионата Турции возобновятся 12 июня.
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Президент «Бешикташа» заразился коронавирусом

Sport24.ru07:46

Восемь членов ФК «Бешикташ» сдали положительный тест на COVID-19

РИА Новости06:43

В «Бешикташе» восемь случаев заражения коронавирусом

Евро-футбол.ру07:40

Восемь игроков «Бешикташа» заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс07:38

«Бешикташ» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом

Soccer.ru07:17

В «Бешикташе» выявлено 8 случаев заражения коронавирусом

Чемпионат07:11

«Бешикташ» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

Матч ТВ07:41
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
44
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы после операции

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 57-летний Абдулманап, вышел из комы после операции на сердце.
МК-Спорт 07:31
2
Шоу-бизнес

Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот

Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
5
Здоровье

CNN (США): почему в России такая низкая смертность от covid-19? (CNN)

К понедельнику 11 мая, в Соединенных Штатах, где пандемия бушует уже почти два месяца, уровень смертности от covid-19 составила 6%, о чем сообщают эксперты университета Джона Хопкинса.
ИноСМИ 03:36
Политика

В Совфеде призвали лишить аккредитации NYT и FT за фейки о России

Накануне в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросили МИД принять меры в отношении Financial Times и New York Times в связи с публикацией в этих изданиях дезинформации о ситуации с коронавирусом в России – вплоть до лишения аккредитации.
Взгляд.ру 05:00
1,1K
Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
11
Происшествия

На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина

Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
REGNUM 02:33
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,1K
Транспорт

Уже летом 2020 года Петербург лишится десятков городских маршрутов

Комитет по транспорту Петербурга уже летом 2020 года планирует отменить 67 коммерческих маршрутов в городе.
РБК Санкт-Петербург 04:48
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Футбол

Тарасов не планирует завершать карьеру

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру.
Евро-футбол.ру 06:55
Политика

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
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Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
51
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок

Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
64
Общество

Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки

Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.
ТАСС 07:43
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости вчера в 11:03
4
Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
18
Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
2,1K
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
52
Происшествия

В Петербурге в больницу попала девочка-подросток, изнасилованная отцом

Как передает «Рен-ТВ», ее регулярно насиловал отец и избивала мать. По данным телеканала, девочку госпитализировали после обморока.
Росбалт 06:44
2
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
963
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
43
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,2K
Авто

Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan

Автоновости дня 12 мая в 10:40
1
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
616
Общество

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru 12 мая в 05:23
392
Происшествия

Чиновницу оштрафовали на 40 000 рублей за нецелевую трату 109 млн рублей

В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 млн рублей из бюджета.
Интерфакс 05:54
6
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
76
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