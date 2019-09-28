Политика

RT на русскомRT на русскомВосемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы

Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
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с чего всё началось

Исполнительный вице-президент Венесуэлы прибыла на ГА ООН, несмотря на санкции США

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, несмотря на введенные в отношении нее санкции США. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в организации.
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Восемь делегаций покинули ГА ООН во время выступления Венесуэлы

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
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