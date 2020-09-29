Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.В источнике
С чего всё началось
Восьмерых депутатов Госдумы госпитализировали с COVID-19 за неделю
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.
РИА Новости05:12
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