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Интерфакс
Интерфакс

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Восьмерых депутатов Госдумы госпитализировали с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела.
РИА Новости05:12
Подробнее о событии
URA.Ru

Госдума частично переходит на удаленную работу

URA.Ru05:40
Интерфакс

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Интерфакс05:34
Газета.Ru

Госдума переходит на дистанционный режим работы

Газета.Ru05:40
ТАСС

Число госпитализированных с коронавирусом депутатов Госдумы выросло до 18

ТАСС05:13
RT на русском

Восемь депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом за неделю

RT на русском06:08
РИА Новости

Володин попросил Жириновского «не разбрасываться масками»

РИА Новости06:46
РБК

Володин заявил о госпитализации 8 депутатов с COVID-19 за неделю

РБК06:30

Версия о гибели дочери Конкина от несчастного случая не подтвердилась

Вскрытие не подтвердило, что дочь знаменитого актера Владимира Конкина умерла в результате несчастного случая, о чем родственникам погибшей сообщили в морге, передает "МК" со ссылкой на источник в близком окружении актера.
Версия о гибели дочери Конкина от несчастного случая не подтвердилась
Политическая Экспертиза03:43
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы недели27 сентября в 12:48
2,9K

Минск рассчитывает на прояснение сроков получения кредитов

Минск рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во вторник глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.
РИА Новости04:29

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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В Сочи оштрафовали отца, который жонглировал дочерью в лесу

Хостинский районный суд города Сочи приговорил родителей двухмесячного ребенка, которые обвиняются в жестоком обращении с дочкой, им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждому, отца девочки приговорили к 4 месяцам колонии-поселения, говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.
ТАСС06:33
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В Башкирии осудили бывшего кассира банка за хищение 25 млн рублей

Следствие установило, что в этот день кассир банка в Салавате Луиза Хайруллина вышла из отделения после работы, однако отпросилась пораньше обычного и прихватила с собой от 23 до 25 млн рублей в разной валюте.
Kursk.comвчера в 07:35
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Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
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Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАСС04:31
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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