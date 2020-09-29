В Башкирии осудили бывшего кассира банка за хищение 25 млн рублей

Следствие установило, что в этот день кассир банка в Салавате Луиза Хайруллина вышла из отделения после работы, однако отпросилась пораньше обычного и прихватила с собой от 23 до 25 млн рублей в разной валюте.